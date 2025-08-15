Более 40 продавцов и кулинаров соберёт Фестиваль варенья в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде на ул. Карла Маркса 16 августа состоится шестой Фестиваль варенья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивале примут участие вареньевары и кулинары из Москвы и Подмосковья. Гостям предложат оригинальные виды варенья, соусов, конфитюров и других сладких десертов.
«Центральная улица города станет сладким торговым рядом. Там проведут традиционные бесплатные дегустации и мастер-классы по варке варенья. Гостей также ждут крафтовые продукты и изделий ручной работы: мёд, пряники, чай, посуда, одежда и многое другое. Авторскими рецептами поделятся более 40 продавцов и кулинаров», – рассказали в ведомстве.Для детей приготовили игры, творческие мастер-классы по росписи пряников, шитью и мозаике. Профессиональные флористы предложат урок плетения венков для украшения праздничных нарядов. Дети также смогут посмотреть спектакль театра «Под облаками» «Жили-были».
Праздник начнётся в полдень.