Более 40 продавцов и кулинаров соберёт Фестиваль варенья в Сергиевом Посаде

15 августа 2025, 22:20

оригинал Фото: администрация Сергиево-Посадского г. о.

В Сергиевом Посаде на ул. Карла Маркса 16 августа состоится шестой Фестиваль варенья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В фестивале примут участие вареньевары и кулинары из Москвы и Подмосковья. Гостям предложат оригинальные виды варенья, соусов, конфитюров и других сладких десертов.

«Центральная улица города станет сладким торговым рядом. Там проведут традиционные бесплатные дегустации и мастер-классы по варке варенья. Гостей также ждут крафтовые продукты и изделий ручной работы: мёд, пряники, чай, посуда, одежда и многое другое. Авторскими рецептами поделятся более 40 продавцов и кулинаров», – рассказали в ведомстве.