Продолжение усадебных традиций: в Муранове пройдёт фестиваль «День варенья»
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 23 и 24 августа проведут 13-й ежегодный фестиваль «День варенья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль продолжает традиции усадьбы, где было принято на открытом воздухе варить разнообразные варенья из фруктов, выращенных в усадебных садах и оранжереях, а также из ягод, которые собирали в ближайших лесах. В течение выходных гостей усадьбы ждут мастер-классы по варке варенья и различным ремёслам, дегустации от шеф-поваров, конкурс детского рисунка, музыкальная программа и многое другое», – отметили в министерстве.
Гости смогут попробовать на вареньевой поляне разные сорта лакомства. Их также познакомят с секретами его варки. Для семей с детьми подготовлена интерактивная программа «Тайный код сказки. За молодильными яблоками». А на главной сцене парка Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ представит фарс-водевиль «Шерше ля фам». В музыкальной части фестиваля – программа «От классики до современности».
Гостей также ждут народное голосование за лучший рецепт варенья, гастрономическая, ремесленная, книжная и благотворительная ярмарки. Впервые в этом году на «Дне варенья» представят свои работы мастера школы лоскутного шитья «Игра в цвет».
Начало праздника в субботу и воскресенье – в полдень. Узнать подробную информацию и приобрести билеты на фестиваль можно на сайте музея-заповедника.