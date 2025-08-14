К всероссийской акции «Ночь кино» присоединятся 52 подмосковных округа

14 августа 2025, 18:43

оригинал Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

По всей России в субботу, 23 августа, пройдёт юбилейная 10-я акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, показы фильмов в рамках акции пройдут в 52 округах Подмосковья.







«В этом году акция будет посвящена 80-летию Великой Победы. В программе «Ночи кино» – военная драма «Группа крови», сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» и биографическая лента о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Показы пройдут в 52 округах Подмосковья на 239 площадках, среди которых – небольшие залы и кинотеатры под открытым небом», – рассказали в пресс-службе.