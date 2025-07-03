Более 40 школьников Подмосковья вышли в финал сезона конкурса «Большая перемена»
Более 700 школьников стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов. Среди них 41 представитель Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Участники успешно прошли отборочные этапы. За победу в финале они поборются с 27 по 31 июля в «Артеке». Ребята встретятся с экспертами из различных сфер, выполнят творческие и интеллектуальные задания, пройдут насыщенную образовательную программу.
«Школьники из Подмосковья вновь показали талант и целеустремлённость. Финал «Большой перемены» – шанс проявить себя, встретиться с единомышленниками и получить по-настоящему ценный опыт», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.По итогам финала определят 300 победителей, которым предстоит отправиться в уникальное образовательное железнодорожное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупнейших городах. Участники маршрута не только увидят страну, но и погрузятся в образовательные и культурные программы на каждой станции.
Как отметили в министерстве, педагоги-наставники победителей конкурса получат денежное поощрение в 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров конкурса.
«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. С этого года конкурс входит в состав нацпроекта «Молодёжь и дети».