Более 40 школьников Подмосковья вышли в финал сезона конкурса «Большая перемена»

03 июля 2025, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 700 школьников стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов. Среди них 41 представитель Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Участники успешно прошли отборочные этапы. За победу в финале они поборются с 27 по 31 июля в «Артеке». Ребята встретятся с экспертами из различных сфер, выполнят творческие и интеллектуальные задания, пройдут насыщенную образовательную программу.

«Школьники из Подмосковья вновь показали талант и целеустремлённость. Финал «Большой перемены» – шанс проявить себя, встретиться с единомышленниками и получить по-настоящему ценный опыт», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.