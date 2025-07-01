Вторая волна приёма заявлений в первый класс в Подмосковье стартует 6 июля

01 июля 2025, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Приём заявлений в первый класс не по месту регистрации начнётся в Московской области в воскресенье, 6 июля. Записать ребёнка в удобную для семьи школу во вторую волну можно при наличии там свободных мест, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Это можно сделать на региональном портале госуслуг. Ответ на заявление поступит не позднее пяти рабочих дней после его подачи.

«Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребёнку. Приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно, так как все данные проверяют в дистанционном формате», – пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.