Химкинский школьный музей оказался в числе лучших в России
Музей Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова на базе химскинского лицея №21, включили в число 200 лучших школьных музеев страны. Таковы итоги Всероссийской программы «Школьный Музей Победы» в 2024/2025 учебном году, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Эксперты оценили экспозиционную и образовательную деятельность, исследовательские проекты и участие в общественной жизни. Высокий результат – заслуга всего музейного коллектива и активных школьников, сохраняющих историческую память. Особую благодарность выразили директору по воспитанию, руководителю музейной работы Наталии Никоноркиной», – говорится в сообщении.В лицее пообещали и дальше развивать патриотическое направление, вовлекая в активную деятельность школьников.