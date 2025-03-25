Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», что позволило им занять первое место в общекомандном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.