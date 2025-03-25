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Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском муниципальном округе стартовала весенняя уборка территорий. Об этом объявил начальник управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага на оперативном совещании у главы округа Эдуарда Малышева, сообщили в пресс-службе администрации.
По словам Шваги, к работам привлечены более 400 дворников. Также в уборке задействованы около 100 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и самосвалы.
«В самом городе Раменское будут работать 33 единицы техники. Помимо этого, в уборке улиц задействуют 185 дворников. Все машины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их маршруты и эффективность работы. Для снижения доли ручного труда выделены пылесосы», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, весенняя уборка в Раменском муниципальном округе будет проходить в несколько этапов. Это подметание и обеспыливание, промывка моющими средствами, мойка контейнерных площадок, просеивание и прочёсывание газонов.

Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.

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В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
25 марта 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В университете «Дубна» в преддверии Дня Победы открыли выставку фотографий «Освобождение. Пусть к Победе. Тыл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В экспозицию вошла уникальная подборка кадров из архивов прямого наследника «Совинформбюро» – медиагруппы «Россия сегодня». На них запечатлены рабочие, которые трудились на благо фронта – такие же студенты, как и те, кто сейчас учится в наукограде.
«В центре внимания проекта – простые люди, их жизни, их вклад, то, на чём стоит понятие «освобождение», – пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сферы МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
За два года работы проект охватил 30 регионов России. Для каждой площадке подбираются свои фото. На выставке в Дубне организаторы старались показать события, похожие на те, которые происходили в городе во время войны. Дело в том, что на территории будущего наукограда тогда снимать было нельзя, и кадры сделали в соседних областях.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В день открытия студенты ознакомились с экспонатами выставки на авторской экскурсии. Затем её увидят и другие учащиеся Дубны.
«Знаю, что студенты нашей страны были одними из инициаторов этого мультимедийного проекта. Поэтому выставка «Освобождение. Путь к Победе. Тыл» открылась в Дубне именно на базе университета и нашла большой отклик у учащихся. Спасибо медиагруппе «Россия сегодня», Президентскому фонду культурных инициатив и дубненским краеведам за создание этой выставки. Важно, что наша молодёжь может прикоснуться к истории страны», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Уникальные изображения всех, кто приближал Победу, можно будет увидеть университете несколько недель.

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В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса
25 марта 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На семинаре в Павловском Посаде обсудили меры поддержки бизнеса в Московской области. На встречу собрались сотрудники администрации городского округа, предприниматели и приглашённые гости.
«Содействие в развитии предпринимательской инициативы в Подмосковье – одно из главных направлений работы региональных властей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей и для уже работающих бизнесов. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса», – сказал первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов.
С докладами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Темы касались субсидий для промышленных предприятий; услуг Центра поддержки предпринимательства Московской области; инжиниринговых услуг; порядка предоставления Московским областным гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым; льготных кредитов Фонда микрофинансирования региона.

Ефанов пожелал представителям бизнес-сообщества процветания, интересных проектов, надёжных партнёров, неутомимой энергии и побед.

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В Московской области с начала года отремонтировали около 200 детских горок
25 марта 2025, 17:37

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторить состояние дворовых территорий и малых архитектурных форм на детских площадках Подмосковья.
С начала года службы, ответственные за содержание дворов провели ремонт 165 игровых горок, из которых:

  • в Красногорске — 28;
  • в Коломне — 14;
  • в Одинцовском районе — 13.
Кроме того, более 700 дефектов по покраске элементов детских площадок и общественных пространств были устранены.

Больше всего работ было выполнено в городских округах:

  • Пушкинский — 96;
  • Ступино — 94;
  • Красногорск — 61.
Сообщить о неисправностях на детских площадках или во дворах можно в территориальные отделы Министерства по ссылке.

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Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию
Спортсмены из Подмосковья победили на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию
25 марта 2025, 17:34

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», что позволило им занять первое место в общекомандном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Кроме того, в рамках соревнований прошел этап Гран-при, являющийся отбором на VI летнюю Спартакиаду молодежи России 2025 года. Подмосковные юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали.

В составе команды Московской области выступали синхронистки и синхронисты из регионального Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.

В турнире приняли участие более 170 спортсменов из 16 регионов России. «Жемчужина Югры» и этап Гран-при среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет проходили с 20 по 22 марта.

Соревнования были организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Центре Рошаля предотвратили кровоизлияние в мозг 17-летей пациентки
25 марта 2025, 17:32

Фото: https://t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь 17-летней девушки с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в клинику с жалобами на мучительные головные боли. Врачи выполнили компьютерную томографию и поставили угрожающий жизни диагноз – артериовенозная мальформация головного мозга в состоянии разрыва.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

АВМ головного мозга возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую, без нормального капиллярного кровотока между ними. Это крайне опасно, так как может вызвать кровоизлияние в структуры мозга. Поэтому было решено провести пациентке экстренную внутрисосудистой операции.
«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы ввели катетер, который подвели к сосудам головного мозга девушки. С помощью ангиографии для построения 3D-модели сосудов мы точно определили место расположения мальформации – связи между венами и артериями. Затем через микрокатетер ввели в патологические сосуды специальный клей, исключив их из кровотока», – описал операцию заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.
Операция прошла успешно. Сейчас юная пациентка восстанавливается в отделении нейрохирургии и готовится к выписке.

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