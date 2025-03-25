Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском муниципальном округе стартовала весенняя уборка территорий. Об этом объявил начальник управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага на оперативном совещании у главы округа Эдуарда Малышева, сообщили в пресс-службе администрации.
По словам Шваги, к работам привлечены более 400 дворников. Также в уборке задействованы около 100 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и самосвалы.
Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.
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«В самом городе Раменское будут работать 33 единицы техники. Помимо этого, в уборке улиц задействуют 185 дворников. Все машины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их маршруты и эффективность работы. Для снижения доли ручного труда выделены пылесосы», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, весенняя уборка в Раменском муниципальном округе будет проходить в несколько этапов. Это подметание и обеспыливание, промывка моющими средствами, мойка контейнерных площадок, просеивание и прочёсывание газонов.
Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.
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Лора Луганская