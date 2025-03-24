В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В субботу, 29 марта, в Раменском парке пройдёт ряд мероприятий для любителей спорта и творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
День начнется с традиционного забега «5 Вёрст» (6+). Это еженедельное спортивное мероприятие, принять участие в котором можно после единовременной регистрации на сайте 5verst.ru и принести на старт полученный QR-код, с помощью которого можно отслеживать результаты и принимать участие в других забегах проекта без дополнительной регистрации.
В 13:15 на детской велотрассе пройдут подвижные игры для детей, а в 14:00 откроется творческая мастерская «Подснежники» (6+). Позже, в 15:00, маленьких гостей парка ждёт интерактивная программа.
В 16:00 на площадке «Лира» начнутся ретро-танцы (18+), где посетители смогут насладиться атмосферой прошлых десятилетий.
В воскресенье, 30 марта, программа продолжится спортивными и творческими активностями. В 12:00 на детской велотрассе состоится спортивная игровая программа, а в 12:45 в творческой мастерской пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками».
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В 13:15 на детской велотрассе пройдут подвижные игры для детей, а в 14:00 откроется творческая мастерская «Подснежники» (6+). Позже, в 15:00, маленьких гостей парка ждёт интерактивная программа.
В 16:00 на площадке «Лира» начнутся ретро-танцы (18+), где посетители смогут насладиться атмосферой прошлых десятилетий.
В воскресенье, 30 марта, программа продолжится спортивными и творческими активностями. В 12:00 на детской велотрассе состоится спортивная игровая программа, а в 12:45 в творческой мастерской пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками».
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Дайана Хусинова