В Подмосковье упростили внесение изменений в генплан
Услуга по внесению изменений в генеральные планы округов Московской области, размещённая на госпортала региона, стала удобнее для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству.
Локальные изменения в генплан вносятся при размещении коммерческих объектов, переоформлении земельного участка после снятия ограничений и пр.
«Раньше пользователь должен был самостоятельно подготовить документы, обосновывающие изменения, отсканировать их и приложить к заявке. Теперь ему достаточно выбрать соответствующие ситуации поля в предзаполненной онлайн-форме, ввести параметры изменений и указать кадастровый номер. Все остальные данные загрузятся автоматически», — говорится в сообщении.Такая оптимизация стала возможной благодаря интеграции подмосковного портала госуслуг с информационной системой обеспечения градостроительной деятельности.