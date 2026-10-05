В Подмосковье упростили внесение изменений в генплан

05 октября 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Услуга по внесению изменений в генеральные планы округов Московской области, размещённая на госпортала региона, стала удобнее для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству.





Локальные изменения в генплан вносятся при размещении коммерческих объектов, переоформлении земельного участка после снятия ограничений и пр.





«Раньше пользователь должен был самостоятельно подготовить документы, обосновывающие изменения, отсканировать их и приложить к заявке. Теперь ему достаточно выбрать соответствующие ситуации поля в предзаполненной онлайн-форме, ввести параметры изменений и указать кадастровый номер. Все остальные данные загрузятся автоматически», — говорится в сообщении.