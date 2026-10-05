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В Егорьевске провели противопожарные рейды

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды, направленные на профилактику пожаров, провели работники «Мособлпожспаса» в округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Главной темой бесед специалистов с жителями стало обеспечение пожарной безопасности в домах и квартирах.

«Людям объясняли, как важно использовать только полностью исправные электронагревательные приборы и следить за состоянием проводки, напоминали, почему опасно подключать много приборов к одной розетке и использовать в печи жидкости для розжига», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе рейдов уделялось безопасности детей. Жителям рассказывали, что малышей нельзя оставлять без присмотра у включённой плиты или горящей печи, и что спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для детей месте.

Кроме того, спасатели рекомендовали устанавливать пожарные извещатели и объясняли, как это правильно сделать.

Всем участникам рейдов оставили тематические информационные брошюры.
Лев Каштанов

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