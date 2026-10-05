В Егорьевске провели противопожарные рейды
Рейды, направленные на профилактику пожаров, провели работники «Мособлпожспаса» в округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной темой бесед специалистов с жителями стало обеспечение пожарной безопасности в домах и квартирах.
«Людям объясняли, как важно использовать только полностью исправные электронагревательные приборы и следить за состоянием проводки, напоминали, почему опасно подключать много приборов к одной розетке и использовать в печи жидкости для розжига», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе рейдов уделялось безопасности детей. Жителям рассказывали, что малышей нельзя оставлять без присмотра у включённой плиты или горящей печи, и что спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для детей месте.
Кроме того, спасатели рекомендовали устанавливать пожарные извещатели и объясняли, как это правильно сделать.
Всем участникам рейдов оставили тематические информационные брошюры.