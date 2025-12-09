Более 4000 десятиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по химии

09 декабря 2025, 20:48

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье провели региональную диагностическую работу по химии для десятиклассников, изучающих предмет на углублённом уровне. В написании участвовали более 4000 учеников 277 школ региона, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Работа состояла из 18 заданий различного уровня сложности – от базового до высокого. На её выполнение отвели 100 минут. Максимально возможный балл за работу – 32. Для успешного прохождения достаточно было набрать 12 баллов.

«РДР проводят в компьютерном формате в режиме онлайн. Работы проверяют независимые эксперты в системе ГИС «ЕАИС ОКО». Результаты станут известны не позднее 18 декабря. На основе полученных данных будет рекомендовано организовать адресную поддержку учащихся, определить направления повышения квалификации педагогов», – отметили в Минобразования.