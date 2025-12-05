В Подмосковье назвали победителей регионального этапа математической олимпиады
В Областном технолицее им. В.И. Долгих прошёл региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина». В этом году его приурочили ко дню рождения выдающегося математика Николая Лобачевского, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В соревнованиях участвовали 50 команд, которые победили на школьных и муниципальных этапах. Они померялись силами в формате математического хоккея — состязаниях, где факторами успеха стали скорость мысли, командная работа и креативные решения.
Как отметили в ведомстве, олимпиада «Вершина» направлена на популяризацию математики и вовлечение школьников в командное решение математических задач.
Список победителей и призёров можно найти по ссылке.
Организовал олимпиаду Региональный центр математического образования «Вектор».
