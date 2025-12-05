В Подмосковье назвали победителей регионального этапа математической олимпиады

05 декабря 2025, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Областном технолицее им. В.И. Долгих прошёл региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина». В этом году его приурочили ко дню рождения выдающегося математика Николая Лобачевского, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.