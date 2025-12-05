Подмосковные методы адаптации детей иностранцев расширят на всю Россию
Внедрённые в Московской области методы социализации детей иностранцев будут развивать по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В Подмосковье прошло III Всероссийское совещание по вопросам адаптации и социализации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной среде. В нём участвовали представители Минпросвещения России, министерств образования всех регионов страны, сотрудники Рособрнадзора и МВД.
«Одной из главных тем совещания стали практики, реализуемые в Московской области. Регион представляет собой пример успешной цифровизации и централизации зачисления детей в школы, включая тестирование на знание русского языка. Обсуждали и создание условий для дополнительного обучения детей, не сдавших тестирование. Другим вопросом стал единый региональный подход к социализации и языковой адаптации учащихся, слабо владеющих русским языком», – отметили в министерстве.Меры, принятые в Московской области для регулирования вопросов обучения и социализации детей иностранцев, стали опорой для развития работы в этом направлении на уровне всей России.