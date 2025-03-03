На масленичных гуляниях в Павловском Посаде съели 7 тысяч блинов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Свыше 6 тысяч человек посетили масленичные гуляния в парке культуры и отдыха Павловского Посада в субботу, 1 марта, для гостей праздника работала самоварно-блинная станция «С мёдом да вареньем», где было съедено 7 тысяч блинов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Посетители открытой на центральной площадке самоварно-блинной станции съели 7 тысяч блинов, десять килограммов джема и варенья, 50 килограммов печенья и баранок, а также выпили 5 тысяч стаканов чая», — говорится в сообщении.В рамках гуляний в парке провели интерактивные программы, детские мастер-классы «Яркое солнышко», была открыта ярмарка с произведениями народных промыслов, а на главной сцене состоялся концерт, где выступили местные коллективы и ансамбль «Медовый спас» из города Кольчугино Владимирской области.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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