Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак

В балашихинском парке «Пехорка» появилось первое в городе робо-кафе с новым форматом заказа кофе. Теперь посетители могут получить напиток у искусственного интеллекта, выбрав опции на сенсорном экране, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.