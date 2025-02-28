Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак

Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак

Фото: iStock / SeventyFour

Фото: iStock / SeventyFour

Оригинал
С 1 марта регистрация собак в Московской области становится обязательной, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Она официально подтверждает права владельца на конкретное животное.
С начала марта будет предусмотрена административная ответственность для владельцев незарегистрированных собак. До этого требование носило профилактический характер. Каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Если животное потеряется, можно будет легко доказать принадлежность.
«Задача – воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе обязательна, остальных животных – по желанию. Пройти процедуру нужно в течение 14 дней после достижения питомцем трёхмесячного возраста. Требование распространяется и на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Он пояснил, что питомцу водится микрочип с уникальным кодом, который считывается сканером. Так можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе.

В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что теперь за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечён к административной ответственности по статье 8.52 КоАП. Штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При выявлении первого нарушения владельцу выносится предупреждение, если случай повторный, наступает административная ответственность.

Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники министерства со специальным оборудованием – сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе или отсутствует информация о владельце собаки, это значмт, что регистрацию животное не проходило.

Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается налогом.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

Ветеринары Подмосковья объяснили, когда слёзы у собак норма, а когда – патология

Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#животные
#питомцы
#собаки
#штрафы
#регистрация
#сергей двойных
В Подмосковье 3 марта стартует приём документов на социальную ипотеку для тренеров
В Подмосковье стартует приём документов на социальную ипотеку для тренеров
28 февраля 2025, 22:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

С 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели смогут принять участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«К участию в отборе допускаются тренеры-преподаватели со стажем работы по специальности на территории России не менее 3 лет, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, не имеющие жилья на территории Подмосковья, имеющие возможность получить ипотечный жилищный кредит, заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет», – пояснили в ведомстве.
Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.

Для получения дополнительных баллов необходимо наличие спортивных званий и наград. Также дополнительные баллы начисляются, если вид спорта участника входит в перечень базовых дисциплин для Подмосковья.

Прошедшие отбор тренеры получат из бюджета Московской области первоначальную оплату 50% стоимости квартиры, ежемесячную оплату «тела» кредита (оставшиеся 50% стоимости квартиры) в течение 10 лет.

Таким образом, стоимость квартиры будет оплачена полностью за счёт средств бюджета региона. Участник программы оплачивает только проценты по кредиту.

Подробнее с критериями отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте Минспорта Московской области.

По данным министерства, всего за семь лет участниками подпрограммы стали 66 человек.

Читайте также:

Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях

«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками

Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#социальная ипотека
#жильё
#тренер
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове арестовали четырёх фигурантов дела о продаже новорождённого
28 февраля 2025, 21:56

Фото: iStock / Pattanaphong Khuankaew

В Щёлкове суд заключил под стражу всех четырёх фигурантов уголовного дела о продаже новорождённого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«30-летней матери ребёнка, сотруднице частной медицинской клиники и супругам, пытавшимся купить младенца, предъявлено обвинение в купле-продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов», – сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что представитель Щёлковской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обратил внимание суда на то, что биологическая мать мальчика и предполагаемая – гражданки других стран и могут скрыться от органов предварительного следствия.

Суд, выслушав доводы сторон, арестовал обвиняемых до 26 апреля.

Кроме того, Щёлковская городская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в частной клинике, где работает одна из обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.


Читайте также:

Адвокат Айвар раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже новорождённого в Подмосковье

В Щёлкове пресекли продажу новорождённого с подлогом документов

В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика
#подмосковье
#московская область
#суд
#уголовное дело
#младенец
#новорождённые
#щёлково
#прокуратура
#ребёнок
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье остановлена работа 800 такси из-за отсутствия страхования гражданской ответственности перевозчика
В Подмосковье остановлена работа 800 такси из-за отсутствия ОСГОП
28 февраля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба подмосковного Минтранса

В Подмосковье свыше 800 автомобилей такси не смогут перевозить пассажиров из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С 1 сентября прошлого года все перевозчики такси обязаны иметь полис, который должен защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого документа грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. С начала действия этой меры было аннулировано 18 разрешений с более чем 800 машинами», – рассказали в ведомстве.
Осуществление перевозок пассажиров без договора ОСГОП наказывается административным штрафом для должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей, на юрлиц – до 1 млн рублей.
«Обязательное оформление ОСГОП – федеральная мера. Все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Ранее при любом происшествии в дороге пассажир мог претендовать в рамках полиса ОСАГО на выплату до 500 тыс. рублей. Сейчас пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае аварии могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей – за причинение вреда имуществу», – добавили в министерстве.
Полис оформляется на год. После оформления документа в выбранной страховой компании, перевозчику нужно подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси».

По данным подмосковного Минтранса, сейчас в Московской области зарегистрировано более 118 тыс. машин такси и свыше 32,5 тыс. перевозчиков.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега

На Курском вокзале с 1 марта изменится схема выхода с платформы МЦД-4
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#транспорт
#такси
#страхование
#пассажиры
#водители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели Подмосковья вызволили из закрытой квартиры пенсионерку с переломом шейки бедра
Спасатели Подмосковья вызволили из квартиры пенсионерку с переломом бедра
28 февраля 2025, 21:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса открыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пенсионерка. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который не мог попасть в квартиру 76-летней матери. Дверь была закрыта на задвижку, а ключ вставлен в замочную скважину изнутри.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь специальным инструментом, обеспечив родственнику и медикам доступ в жильё. Пожилая женщина лежала на полу, она была в сознании, но не могла двигаться. Спасатели осторожно зафиксировали пострадавшую на жёстких носилках и перенесли с пятого этажа в автомобиль скорой помощи», – рассказал замначальника поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
С подозрением на перелом шейки бедра пенсионерку госпитализировали.

Читайте также:

Из горящего подмосковного общежития спасли семь человек

Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоёмах в канун весны

Подмосковные спасатели подняли из технического отсека упавшего рабочего
#подмосковье
#московская область
#мособлпожспас
#пенсионерка
#спасение
#квартира
#скорая помощь
#сергиев посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе открыли первое робо-кафе с роботом-бариста
28 февраля 2025, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В балашихинском парке «Пехорка» появилось первое в городе робо-кафе с новым форматом заказа кофе. Теперь посетители могут получить напиток у искусственного интеллекта, выбрав опции на сенсорном экране, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Устройство работает автономно, не требуя присутствия человека. Робот готовит разные напитки – от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Зимой на смену прохладительным напиткам приходят горячие – глинтвейн, кисель, чай и пунш», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров заказал кофе и посоветовал горожанам тоже получить напиток из рук бариста с искусственным интеллектом.
«Первый в нашем городском округе бариста с искусственным интеллектом наливает кофе. Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки и отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», – Сергей Юров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Как отметили в пресс-службе, робот работает круглосуточно и может готовить до 60 напитков в час.

Читайте также:

В Балашихе построили паркинг на 300 машин

Балашихинской администрации предложили бороться с незаконными свалками

В обновлённом спорткомплексе «Орион» смогут заниматься 3 тыс. человек
#сергей юров
#балашиха
#парк
#парк «пехорка»
#робот
#ии
#искусственный интеллект
#кофе
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате