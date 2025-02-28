Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак

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С 1 марта регистрация собак в Московской области становится обязательной, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Она официально подтверждает права владельца на конкретное животное.
С начала марта будет предусмотрена административная ответственность для владельцев незарегистрированных собак. До этого требование носило профилактический характер. Каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Если животное потеряется, можно будет легко доказать принадлежность.
В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что теперь за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечён к административной ответственности по статье 8.52 КоАП. Штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При выявлении первого нарушения владельцу выносится предупреждение, если случай повторный, наступает административная ответственность.
Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники министерства со специальным оборудованием – сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе или отсутствует информация о владельце собаки, это значмт, что регистрацию животное не проходило.
Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается налогом.
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«Задача – воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе обязательна, остальных животных – по желанию. Пройти процедуру нужно в течение 14 дней после достижения питомцем трёхмесячного возраста. Требование распространяется и на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Он пояснил, что питомцу водится микрочип с уникальным кодом, который считывается сканером. Так можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе.
В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что теперь за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечён к административной ответственности по статье 8.52 КоАП. Штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При выявлении первого нарушения владельцу выносится предупреждение, если случай повторный, наступает административная ответственность.
Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники министерства со специальным оборудованием – сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе или отсутствует информация о владельце собаки, это значмт, что регистрацию животное не проходило.
Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается налогом.
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Лора Луганская