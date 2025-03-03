В Подмосковье выявили более 9 тыс. мест обитания редких видов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 9 тысяч мест обитания редких видов животных, растений и грибов выявили на территории Московской области в результаты мониторинга в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В настоящее время у министерства есть сведения о 9 тысячах 728 местах обитания различных охраняемых видов. В число самых интересных находок вошла орешниковая соня, которую заметила в скворечнике в Одинцовском округе местная жительница. А в Рузском округе была обнаружена редкая летучая мышь — ночница Наттерера», — говорится в сообщении.В новых местах обитания были обнаружены также белый и чёрный аисты, орлан-белохвост, орёл-карлик, зимородок, аполлон, печальница изменчивая, ежовик коралловидный, сибирская черемша, чёрная чина и другие виды животных, грибов и растений.
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