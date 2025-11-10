Достижения.рф

Более 460 000 подмосковных школьников — в движении «Орлята России»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

На базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» провели III Всероссийский форум учителей программы «Орлята России». В мероприятии участвовали 450 педагогов из 89 регионов страны, в том числе 20 педагогов начальных классов из Подмосковья, отметили в Минобразования Московской области.



Учителя обсудили, как интегрировать программу «Орлята России» в обновлённые федеральные стандарты начального образования. Участники делились успешными региональными практиками, новыми методиками и идеями, как лучше взаимодействовать с родителями и наставниками.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
По итогам форума подготовят сборник методических материалов с лучшими инициативами реализации программы и предложениями по её дальнейшему развитию.

В Московской области движение «Орлята России» объединяет более 460 000 ​юных ребят.
Ирина Паршина

