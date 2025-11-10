Более 460 000 подмосковных школьников — в движении «Орлята России»

10 ноября 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

На базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» провели III Всероссийский форум учителей программы «Орлята России». В мероприятии участвовали 450 педагогов из 89 регионов страны, в том числе 20 педагогов начальных классов из Подмосковья, отметили в Минобразования Московской области.