Более 460 000 подмосковных школьников — в движении «Орлята России»
На базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» провели III Всероссийский форум учителей программы «Орлята России». В мероприятии участвовали 450 педагогов из 89 регионов страны, в том числе 20 педагогов начальных классов из Подмосковья, отметили в Минобразования Московской области.
Учителя обсудили, как интегрировать программу «Орлята России» в обновлённые федеральные стандарты начального образования. Участники делились успешными региональными практиками, новыми методиками и идеями, как лучше взаимодействовать с родителями и наставниками.
По итогам форума подготовят сборник методических материалов с лучшими инициативами реализации программы и предложениями по её дальнейшему развитию.
В Московской области движение «Орлята России» объединяет более 460 000 юных ребят.
