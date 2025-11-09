Подмосковные строители ведут приёмку резиденции «Тавриды» в Херсонской области

09 ноября 2025, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На берегу Азовского моря в Херсонской области завершили строительство резиденции арт-кластера «Таврида». Творческий посёлок «Счастливцево» станет центром притяжения талантливой молодёжи от 18 до 35 лет: студентов, школьников старших классов и работников сферы культуры. Эксперты подмосковного стройконтроля ведут приёмку строительных работ, сообщили в МинЖКХ региона.





Здесь проводят образовательные интенсивы и программы по направлению искусства, музыки, кино, архитектуры и дизайна, а также профориентацию и управленческие курсы для сотрудников культурных учреждений Донбасса и Новороссии. Посёлок органично вписан в природный ландшафт с пешеходными дорожками, зонами отдыха и выходом к морю.



На территории 18,5 га разместили 51 объект общей площадью более 22 000 м²:

жилые корпуса,

учебные шатры,

арт-мастерские,

административные здания,

спортивные зоны и столовую.