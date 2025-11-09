Подмосковные строители ведут приёмку резиденции «Тавриды» в Херсонской области
На берегу Азовского моря в Херсонской области завершили строительство резиденции арт-кластера «Таврида». Творческий посёлок «Счастливцево» станет центром притяжения талантливой молодёжи от 18 до 35 лет: студентов, школьников старших классов и работников сферы культуры. Эксперты подмосковного стройконтроля ведут приёмку строительных работ, сообщили в МинЖКХ региона.
Здесь проводят образовательные интенсивы и программы по направлению искусства, музыки, кино, архитектуры и дизайна, а также профориентацию и управленческие курсы для сотрудников культурных учреждений Донбасса и Новороссии. Посёлок органично вписан в природный ландшафт с пешеходными дорожками, зонами отдыха и выходом к морю.
На территории 18,5 га разместили 51 объект общей площадью более 22 000 м²:
- жилые корпуса,
- учебные шатры,
- арт-мастерские,
- административные здания,
- спортивные зоны и столовую.
«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.