Делегация Подмосковья приняла участие в форуме, который объединил 30 стран

10 ноября 2025, 08:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области

Делегация Московской области приняла участие в юбилейной конференции «Женщины, меняющие мир», которая прошла в Санкт-Петербурге. Форум объединил делегации из разных стран, чтобы обсудить вклад женского сообщества в развитие науки, культуры и здравоохранения, сообщили в подмосковном Минтерполитики.