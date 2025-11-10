Делегация Подмосковья приняла участие в форуме, который объединил 30 стран
Делегация Московской области приняла участие в юбилейной конференции «Женщины, меняющие мир», которая прошла в Санкт-Петербурге. Форум объединил делегации из разных стран, чтобы обсудить вклад женского сообщества в развитие науки, культуры и здравоохранения, сообщили в подмосковном Минтерполитики.
В этом году темой конференцияи стало «Сотрудничество во имя будущего». Мероприятие собрало участниц из более чем 30 стран — от Беларуси и Франции до Кении и Китая. В их числе — руководители органов власти, бизнесмены, учёные, представители образования и общественных организаций.
Московскую область на форуме представили участницы регионального отделения Союза женщин России. Они приняли участие в круглом столе «Инновации и здоровьесберегающие технологии в охране репродуктивного здоровья молодого поколения», который прошёл в городском центре «Ювента». Модератором встречи стала президент Союза женщин России Екатерина Лахова.
На площадке выступили председатель Союза женщин России Мария Ситтель, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терёшин, главный врач центра «Ювента» Марина Ипполитова.
На открытии форума прошла панельная дискуссия «Женщины за сохранение политической стабильности», где выступили российские и зарубежные общественные деятели — Каринэ Геворгян, Наталья Нарочницкая, Ольга Васильева, Ольга Шпилевская и Ирина Джаяни.
