Обновлённая после капремонта гимназия №3 Ивантеевки приняла учеников

01 сентября 2025, 18:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Во всех 24 образовательных учреждениях Пушкинского прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний. Об этом рассказали в администрации городского округа.





Глава муниципалитета Максим Красноцветов приехал на линейку в гимназии №3 Ивантеевки. Вместе с другими представителями администрации он поздравил школьников с началом учебного года.



Фото: телеканал «Пушкино ТВ»



В этом году гимназия встретила учеников после масштабного капитального ремонта. После официальной части глава осмотрел обновлённые учебные классы и столовую.

«Мы стремимся создавать лучшие условия для развития наших детей, ведь образование – основа их будущего. Желаю всем ученикам успешного старта, вдохновения и новых достижений в этом учебном году», – пожелал Красноцветов.