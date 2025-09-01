Обновлённая после капремонта гимназия №3 Ивантеевки приняла учеников
Во всех 24 образовательных учреждениях Пушкинского прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний. Об этом рассказали в администрации городского округа.
Глава муниципалитета Максим Красноцветов приехал на линейку в гимназии №3 Ивантеевки. Вместе с другими представителями администрации он поздравил школьников с началом учебного года.
В этом году гимназия встретила учеников после масштабного капитального ремонта. После официальной части глава осмотрел обновлённые учебные классы и столовую.
«Мы стремимся создавать лучшие условия для развития наших детей, ведь образование – основа их будущего. Желаю всем ученикам успешного старта, вдохновения и новых достижений в этом учебном году», – пожелал Красноцветов.Высоко оценили проведённые работы педагоги гимназии. По их словам, теперь учреждение полностью соответствует современным требованиям. Новое оборудование и комфортные условия для учебы и работы учителей открывают широкие перспективы для улучшения качества образования.