Более 50 будущих мам приняли участие в Дне беременных в Подмосковье

08 октября 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре прошёл Всероссийский день беременных — тёплое и познавательное мероприятие для будущих мам. Его цель — поддержать женщин, находящихся в ожидании ребёнка, помочь им подготовиться к родам и познакомить со специалистами центра, сообщили в подмосковном Минздраве.





Праздничную программу провели главный врач центра Ольга Серова, представители Центра «Дом для мамы», сотрудники ЗАГСа, юристы и медицинские специалисты разных профилей.



Более 50 будущих мам посетили лекции и мастер-классы, получили индивидуальные консультации и ответы на актуальные вопросы — от здоровья во время беременности до ухода за новорождённым.



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

На встрече юрист рассказал о правах женщин в период беременности, представитель ЗАГСа — о подготовке к регистрации рождения ребёнка.

Заведующая отделением новорождённых Мария Морозова провела мастер-класс по уходу за младенцами, где объяснила, как купать малыша, ухаживать за кожей и правильно держать новорождённого.



Особое внимание уделили грудному вскармливанию, восстановлению после родов и психологическому состоянию будущих мам.



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



«День беременных – это не просто праздник, а важная возможность для будущих мам получить достоверную информацию, познакомиться с нашими специалистами и убедиться, что в центре созданы все условия для комфортного и безопасного материнства», – подчеркнула главный врач Ольга Серова.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



О своих впечатлениях рассказала участница мероприятия Ирина: «Я планирую рожать здесь, поэтому очень хотела познакомиться с врачами и подходом к родам. Это мои первые роды, я волновалась, но специалисты ответили на все вопросы — стало спокойнее».