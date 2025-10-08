Подмосковные врачи помогли годовалому мальчику с тяжёлой формой псориаза

08 октября 2025, 13:01

оригинал Фото: istockphoto.com/Volha Rahalskaya

Годовалый мальчик поступил в ревматологическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) с тяжёлой формой псориаза: болезнь поразила кожу лица, головы и тела. Специалисты сумели помочь ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Выяснилось, что первые признаки заболевания проявились у ребёнка в трёхмесячном возрасте.





«На момент поступления у мальчика наблюдалось сильное воспаление подкожной клетчатки вокруг пупка с нагноением. Пациенту назначили противовоспалительную бизисную терапию метотрексатом. Лечение уже дало заметные результаты: кожа очистилась на 50%. Пропали сильные покраснения и отёки», — рассказала заведующая ревматологическим отделением Юлия Котова.