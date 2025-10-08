В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли более 50 тысяч младенцев
Уже более 50 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Расширенный скрининг позволяет выявить 36 генетических заболеваний.
«Благодаря скринингу мы можем своевременно начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение. С начала текущего года в Подмосковье такое исследование прошли уже более 50 тысяч детей. Генетические заболевания выявили у 58 из них», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни ребёнка. Кровь для исследования берут из пятки. При выявлении отклонений с родителями связывается медицинский специалист и объясняет им дальнейший порядок действий.