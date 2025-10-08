В Подмосковье около 3,9 млн человек бесплатно проверили здоровье в этом году

08 октября 2025, 12:09

Почти 3,9 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию или профилактический медосмотр с начала 2025 года. Проверить здоровье можно бесплатно — в поликлинике по месту прикрепления, а также в выездных мобильных комплексах, которые приезжают в отдалённые населённые пункты, рассказали в подмосковном Минздраве.





Пройти первый этап диспансеризации можно не только в поликлинике, но и в фельдшерско-акушерском пункте. Ознакомиться с результатами обследования теперь тоже проще — они доступны на телемедицинской консультации или в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».





«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.