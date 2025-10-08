В Подмосковье около 3,9 млн человек бесплатно проверили здоровье в этом году
Почти 3,9 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию или профилактический медосмотр с начала 2025 года. Проверить здоровье можно бесплатно — в поликлинике по месту прикрепления, а также в выездных мобильных комплексах, которые приезжают в отдалённые населённые пункты, рассказали в подмосковном Минздраве.
Пройти первый этап диспансеризации можно не только в поликлинике, но и в фельдшерско-акушерском пункте. Ознакомиться с результатами обследования теперь тоже проще — они доступны на телемедицинской консультации или в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».
«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Если пациент уже проходил комплекс исследований в течение года, ему направят электронное заключение с результатами диагностики.
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно онлайн — на портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или с помощью Telegram-бота «Денис».
Программу диспансеризации реализуют в регионе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».