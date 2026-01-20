Более 50 мастеров представят на выставке русского импрессионизма в музее Серпухова
Серпуховский историко-художественный музей 4 февраля открывает в галерее «Каретный сарай» межмузейную выставку «Импрессионизм с русской душой». Экспозиция посвящена особому пути импрессионизма в России конца XIX – начала XX веков, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В основу выставки легли произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея. Она объединит работы более 50 мастеров – Константина Коровина, Абрама Архипова, Давида Бурлюка, Константина Юона, Игоря Грабаря, Василия Жуковского, Алексея Степанова и других. Многие работы представят широкой публике впервые.
«Эта выставка продолжит яркую серию проектов, укрепляющих Серпуховский историко-художественный музей в позиции одной из главных культурных точек притяжения Подмосковья. Мы наблюдаем интересную тематическую перекличку ведущих подмосковных выставочных площадок. Так, в Истре сейчас можно увидеть Саврасова как одного из основоположников лирического пейзажа, в Мелихове – Левитана в параллелях с чеховскими описаниями природы. А на новой выставке в Серпуховском музее и Саврасов, и Левитан, и прочие известные авторы предстают как мастера русского импрессионизма», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.В основе экспозиции – произведения из коллекций восьми музеев и трёх частных коллекций. Художественная среда, вдохновлявшая живописцев, представлена в разделах «Деревня», «Усадьба» и «Город».
«Выставка рассматривает определённый этап развития русского искусства, на которое повлиял французский импрессионизм с его методами и новым восприятием. Проект родился в первую очередь благодаря замечательной коллекции нашего музея, в которой значительную часть представляют картины «Союза русских художников». В экспозиции можно увидеть никогда прежде не экспонировавшиеся работы как известных, так и незаслуженно забытых мастеров», – рассказала искусствовед, куратор выставки, сотрудник Серпуховского историко-художественного музея Мария Трошина.Выставка будет работать до 16 августа в отреставрированном здании галереи «Каретный сарай». Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.