Стартовал приём заявок в Молодёжный проект «Театральный поединок. Школьная лига»
Молодёжный проект «Театральный поединок. Школьная лига» открыл III сезон. Стартовал приём заявок на участие, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участниками проекта могут стать участники школьных театров Подмосковья в возрасте от 12 до 18 лет, а также руководители таких театров – для них предусмотрена специальная программа.
Найти полную информацию и анкету для подачи заявок на участие можно на сайте проекта.
Для участников проекта проводят уникальную образовательную программу в онлайн- и офлайн-форматах, а также различные активности. По итогам отборочного этапа для участия в основном этапе отберут 40 школьных театров.
Руководители школьных театров, подавшие заявку, смогут принять участие в семинарах-практикумах в очном формате и онлайн-семинарах.
Третий сезон проекта «Театральный поединок. Школьная лига» завершится в июне финальным противостоянием и церемонией награждения.
