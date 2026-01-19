Стартовал приём заявок в Молодёжный проект «Театральный поединок. Школьная лига»

19 января 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Молодёжный проект «Театральный поединок. Школьная лига» открыл III сезон. Стартовал приём заявок на участие, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.