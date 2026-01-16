Достижения.рф

Региональный этап конкурса «Наследие нации» пройдет 21 февраля в Раменском

Фото: iStock/AngelaMacario

Региональный этап конкурса «Наследие нации» пройдет в подмосковном Раменском. В его рамках дети и подростки выступят с творческими номерами.



Мероприятие состоится 21 февраля этого года во Дворце культуры имени Воровского. Участники конкурса смогут раскрыть уникальные способности в области творчества.

«Проведение фестиваля оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышение интереса к изучению культуры, укрепление традиционных ценностей и на развитие туризма, так как география участников конкурса постоянно расширяется», — отметили организаторы.
Заявки принимаются до 20 февраля включительно. На мероприятие пригласили учащихся детских школ искусств и досуговых центров, а также творческие коллективы и отдельных исполнителей.
Лидия Пономарева

