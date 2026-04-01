Более 50 парков Подмосковья проводят мероприятия ко Дню птиц
В среду, 1 апреля, свыше пятидесяти парковых зон Московской области стали площадками для тематической программы «Пернатые в парке», приуроченной к Всемирному дню птиц. Для посетителей организованы театрализованные представления, творческие мастер-классы по созданию кормушек, а также викторина «Знатоки птиц» и другие интерактивы, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в 10:00 театр ростовых кукол «Софит» представит спектакль «Проделки вредной вороны». А в егорьевском парке «200 лет Егорьевску» в 10:30 гостей ждет викторина, после которой состоится интерактивная лекция «Крылья надежды» и занятие по созданию аппликации «Яркие кормушки».
В 11:00 сразу две локации на северо-западе и севере региона приглашают на познавательные активности. Шаховской городской парк в 11:00 приглашает на практикум по изготовлению кормушек для пернатых, за которым последует интеллектуальная викторина. В это же время в клинском парке «Сестрорецкий» пройдет лекция «Удивительный мир птиц», а на творческом занятии участники смастерят кормушки.
Также в щелковском парке «Детский городок» в 16:00 стартует приключенческая программа «Пернатые в парке». Мероприятия проходят при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
