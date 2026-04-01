Более 50 парков Подмосковья проводят мероприятия ко Дню птиц

01 апреля 2026, 16:26

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В среду, 1 апреля, свыше пятидесяти парковых зон Московской области стали площадками для тематической программы «Пернатые в парке», приуроченной к Всемирному дню птиц. Для посетителей организованы театрализованные представления, творческие мастер-классы по созданию кормушек, а также викторина «Знатоки птиц» и другие интерактивы, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.