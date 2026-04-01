На строительстве детсада в Озёрах завершили устройство котлована

01 апреля 2026, 13:50

Детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, строят на улице Калинина в городе Озёры округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на объекте завершили устройство котлована и приступили к установке вертикальных несущих конструкций — пилонов.





«Здание будет двухэтажным, его общая площадь составит 2 400 квадратных метров. В детском саду разместят шесть групповых помещений со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, пищеблок полного цикла и вспомогательные помещения», — говорится в сообщении.