Капремонт авиационного техникума в Жуковском завершат к 1 июля
В Жуковском на улице Дугина продолжается капитальный ремонт здания «Авиационного техникума имени В.А. Казакова». Строительная готовность объекта достигла 90%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».
В настоящее время подрядчик выполняет фасадные и кровельные работы, занимается отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций. Также ведется укладка керамогранитной плитки входной группы и пандуса.
В ходе капитального ремонта полностью обновят фасад здания площадью 6 838,1 квадратного метра.
Заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна, двери, полы и потолки. Также проведут внутреннюю отделку, модернизируют пищеблок, благоустроят прилегающую территорию и установят новую мебель.
Завершить все работы планируется 1 июля 2026 года.
Читайте также: