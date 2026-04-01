Глава Павловского Посада Семёнов поздравил с 95-летием его легендарную жительницу

01 апреля 2026, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил жительницу муниципалитета Раису Епихину с 95-летним юбилеем. Он отметил, что это не возраст, а эпоха, насыщенная событиями, трудом и яркой жизнью.





Раиса Васильевна родилась в 1931 году в городе Бобров Воронежской области. Детство пришлось на годы эвакуации, возвращения домой в разграбленный город, тревожное ожидание отца, прошедшего до Кёнигсберга, и брата, ушедшего на фронт незадолго до совершеннолетия.

«После окончания ветеринарной академии в Москве она посвятила себя сельскому хозяйству. В начале 60-х судьба связала Епихину с Павловским Посадом. В разные годы она работала в совхозе «Рахмановский», горкоме партии, администрации района. Курировала урожай, заготовку сена, работала с директорами предприятий. Трудовой стаж Раисы Васильевны превышает 50 лет, и даже в свои 87 она продолжала работать», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа.