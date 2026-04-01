Глава Павловского Посада Семёнов поздравил с 95-летием его легендарную жительницу
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил жительницу муниципалитета Раису Епихину с 95-летним юбилеем. Он отметил, что это не возраст, а эпоха, насыщенная событиями, трудом и яркой жизнью.
Раиса Васильевна родилась в 1931 году в городе Бобров Воронежской области. Детство пришлось на годы эвакуации, возвращения домой в разграбленный город, тревожное ожидание отца, прошедшего до Кёнигсберга, и брата, ушедшего на фронт незадолго до совершеннолетия.
«После окончания ветеринарной академии в Москве она посвятила себя сельскому хозяйству. В начале 60-х судьба связала Епихину с Павловским Посадом. В разные годы она работала в совхозе «Рахмановский», горкоме партии, администрации района. Курировала урожай, заготовку сена, работала с директорами предприятий. Трудовой стаж Раисы Васильевны превышает 50 лет, и даже в свои 87 она продолжала работать», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сегодня, в 95 лет, Раиса Васильевна по-прежнему читает газеты, анализирует цифры и следит за развитием округа. Её волнует продовольственная безопасность. Она помнит времена, когда Павловский Посад кормил сам себя со своим молокозаводом, базами и овощехранилищами, и болеет за возрождение местного производства. Рядом с ней – любящая дочь Лариса, двое внуков и трое правнуков.
Семёнов назвал Раису Васильевну живой историей округа, примером стойкости и преданности делу. Он пожелал ей здоровья, тепла и долгих лет рядом с близкими.