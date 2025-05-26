Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковные управляющие организации с начала года получили из Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 54 лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Лицензия выдается на пять лет после проведения проверки и получения положительного заключения лицензионной комиссией», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что подать заявление о предоставлении лицензии можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская