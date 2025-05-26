Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами

Весенние дни с пользой для здоровья можно провести в Раменском парке. Как уточнили в администрации городского округа, во вторник, 27 мая, дети смогут поучаствовать в «Веселых стартах» на площадке «Лира». Начало в 15:40. А уже в 16:25 состоится творческий мастер-класс по рукоделию.