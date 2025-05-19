От участников акции «Сдай шины на «Мегабак» приняли 700 тонн автопокрышек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Участники сдали 700 тонн старых автопокрышек в ходе весеннего этапа акции «Сдай шины на «Мегабак», которая завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию вместе с региональной Ассоциацией общественного контроля по обращению с ТКО.
«Участники в течение месяца приносили отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Оттуда они отправились на подмосковные заводы-переработчики. Из старых шин произведут резиновую крошку и дорожное покрытие. С 1 апреля жители региона собрали порядка 700 тонн шин», – рассказали в Минчистоты Подмосковья.Победителей акции определит конкурсное жюри. Они получат призы: за 1-е место – сертификат на покупку новых покрышек на 20 тыс. рублей; за 2-е – 15 тыс. рублей. Как напомнили в ведомстве, в Московской области работают более 60 площадок «Мегабак», где можно бесплатно сдать не только автопокрышки, но и старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы.
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Лора Луганская