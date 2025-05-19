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От участников акции «Сдай шины на «Мегабак» приняли 700 тонн автопокрышек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Участники сдали 700 тонн старых автопокрышек в ходе весеннего этапа акции «Сдай шины на «Мегабак», которая завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию вместе с региональной Ассоциацией общественного контроля по обращению с ТКО.
«Участники в течение месяца приносили отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Оттуда они отправились на подмосковные заводы-переработчики. Из старых шин произведут резиновую крошку и дорожное покрытие. С 1 апреля жители региона собрали порядка 700 тонн шин», – рассказали в Минчистоты Подмосковья.
Победителей акции определит конкурсное жюри. Они получат призы: за 1-е место – сертификат на покупку новых покрышек на 20 тыс. рублей; за 2-е – 15 тыс. рублей. Как напомнили в ведомстве, в Московской области работают более 60 площадок «Мегабак», где можно бесплатно сдать не только автопокрышки, но и старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы.

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Жители Подмосковья пытаются помочь сбитому под Истрой лосю
19 мая 2025, 18:21

Фото: собкор РИАМО

В муниципальном округе Истра на обочине больше суток без помощи лежит лось, сбитый автомобилем на дороге. Об инциденте сообщают местные паблики и СМИ.
Водитель сбил лося вечером и уехал с места аварии. Виновника уже установили. Жители обратились в администрацию и к экологам. Животное нуждается в ветеринарной помощи – у него открытый перелом задних конечностей, и оно не может ходить. Волонтёры выходят с плакатами и караулят лося. ГАИ обеспечивает безопасность в районе ДТП.

Как сообщает ТГ-канал SHOT, местные жители готовы отвезти пострадавшее животное за свой счёт в ветеринарную клинику. Однако разрешение на это никто не даёт, так как лось – собственность государства.


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Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни
19 мая 2025, 18:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лётчик-наблюдатель 18 мая обнаружил лесной пожар на территории гослесфонда Подмосковья. Огонь был оперативно потушен, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Во время лесоавиационных работ лётчик-наблюдатель выявил очаг возгорания в Поваровском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса. Пожар был обнаружен в километре от деревни Скородумки городского округа Солнечногорск. Возгорание за час ликвидировали 11 человек из состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Там назвали причиной возгорания действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к природному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.

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Масштабное мотошоу в Видном привлекло около 4 тыс. зрителей
19 мая 2025, 17:48

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

На стадионе «Металлург» в Ленинском городском округе открыли цикл уличных шоу от прославленной команды мотофристайла FMX13. На выступление собрались около 4 тыс. местных жителей и гостей округа, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Стартовое шоу состоялось в Видном. Зрители насладились эффектными прыжками, захватывающими сальто на багги, выступлениями опытных райдеров и живым битбоксом от чемпиона мира Вахтанга. С мая по июль ещё в девяти городах Московской области пройдут масштабные события, полные адреналина и невероятных трюков на мотоциклах и багги, воздушной акробатики», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

Среди зрителей были и дети, и люди старшего поколения.

Следующее мотошоу запланировано на 24 мая. Оно пройдёт в Королёве. Начало выступления – в 17:00. Вход свободный.

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В Королёве построят детский сад с необычными архитектурными решениями
19 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Новый детский сад построят в городе Королёве на улице Тихонравова. Облик здания одобрили в Мособлархитектуре, сообщили в пресс-службе ведомства.
Объект станет частью обновлённой городской инфраструктуры в рамках программы реновации жилого фонда Подмосковья.
«Новый детсад площадью более 4 тыс. кв. м. рассчитан на 225 воспитанников. Дошкольное учреждение разместит девять групп детей от двух до семи лет», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Здание представляет собой основной трехэтажный объем с примыкающим одноэтажным встроенно-пристроенным блоком. В трёхэтажной части будут расположены групповые ячейки, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также медицинский блок. Одноэтажная часть отведена под пищеблок.
«Проект отличается лаконичными, но выразительными архитектурными решениями. Чистота линий подчёркнута игрой фактур и оттенков. Белоснежные нижние этажи придают зданию монументальность. Верхние уровни демонстрируют металлические фасадные ламели бронзового оттенка с оконными проемами, обрамлёнными порталами насыщенного жёлтого цвета. Эти яркие акценты создают жизнерадостный и энергичный тон композиции», – прокомментировала, главный архитектор Московской области. Александра Кузьмина.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Плоская кровля детсада станет самостоятельным архитектурным элементом. Её украсит покрытие с геометрическим орнаментом, который визуально соединит здание с пешеходными и игровыми зонами.

В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории запланировано озеленение с посадкой декоративных кустарников и деревьев, организация общих спортивных и игровых зон.

Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в 2028 году.

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«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая
19 мая 2025, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В ступинских школах подходит к концу учебный год. Традиционный «Последний звонок» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этот день со школой простятся более 1,7 тыс. ребят – 459 11-классников и 1333 девятиклассника. Для девятых классов последним учебным днём станет 20 мая, для 11-х – 22 мая.
«Основной экзаменационный период стартует 21 мая. Экзаменационный марафон пройдёт в 18 школах. Период сдачи ОГЭ для девятиклассников продлится до 16 июня, ЕГЭ для одиннадцатиклассников – до 11 июня. Среди будущих выпускников 11-х классов около 100 ребят претендуют на золотые и серебряные медали», – подчеркнули в управлении образования администрации округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Для учащихся со второго по восьмой и 10-х классов учебный год завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся по 31 августа.

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