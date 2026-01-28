Более 50 водоканалов Подмосковья расчищают объекты инфраструктуры от снега
В Московской области усилили работу водоканалов из-за сильных снегопадов и морозов. К расчистке территорий инфраструктурных объектов подключили более 50 водоканалов Подмосковья. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.
Основная задача специалистов — сохранить доступность и бесперебойную работу объектов инженерной инфраструктуры. Рабочие вручную и с помощью спецтехники очищают от снега подходы к водозаборным узлам, канализационным насосным станциям, очистным сооружениям.
Параллельно службы проверяют целостность тепловых контуров зданий и систем обогрева, контролируют режимы работы насосных станций и готовят резервные источники энергоснабжения на случай внештатных ситуаций.
Аварийно-ремонтные бригады работают в режиме повышенной готовности. Специалисты регулярно объезжают трассы, чтобы оперативно отслеживать состояние сетей и при необходимости быстро реагировать на возможные нарушения.
Читайте также: