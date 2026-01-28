Более 50 водоканалов Подмосковья расчищают объекты инфраструктуры от снега

28 января 2026, 09:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области усилили работу водоканалов из-за сильных снегопадов и морозов. К расчистке территорий инфраструктурных объектов подключили более 50 водоканалов Подмосковья. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.