Эффективная уборка снега продолжается в Домодедово и Егорьевске
Для ночной уборки снега в Домодедово задействовали две полные бригады, каждая из которых состояла из семи человек, а также четыре грузовика и один погрузчик.
Собранный снег вывезли на специализированный полигон за пределами города. Из-за сильного снегопада работы проводились в усиленном режиме. Бригады занимались расчисткой Рабочей и Ленинской улиц, а также проезда к школе № 2. В дополнение к этому, на остальной территории работали еще шесть тракторов с щетками.
На основные дороги Егорьевска выехали бригады с техникой, оснащенной системами мониторинга для оперативного реагирования. Заместитель начальника управления транспорта Андрей Макеев рассказал журналистам, что главная цель ночных работ заключается в том, чтобы предотвратить слеживание снега и его превращение в опасный накат к утру.
