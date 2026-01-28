Коммунальщики сражаются за чистые дороги в Подмосковье
В Солнечногорске коммунальные службы ведут активную борьбу с заносами на муниципальных дорогах. Ночью, когда город погружается в сон, спецтехника выходит на улицы. В 01:00 четыре мощных машины выстроились в колонну, готовые к работе.
Их маршрут охватывает важную артерию от улицы Ухова до Мастерской управления «Сенеж». С первыми лучами солнца коммунальные бригады продолжат очищать дороги, убирая остатки снега и вывозя их на полигон в Хметьево.
В Дубне ситуация не менее напряженная. Коммунальные службы работают без остановки. Специалисты в районе Левобережья завершили свою работу в полночь и снова вышли на расчистку в 5:00. Основные усилия сосредоточены на улицах Володарского, Центральной, Свободы и Тверской. На помощь вышли 16 тракторов со щётками и 7 комбинированных дорожных машин. Местные предприниматели также подключились к очистке: кто-то расчищает снег лопатами, а кто-то использует снегоуборочные отвалы.
Коммунальные службы делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дорогах в условиях зимних непогод.
