Коммунальщики сражаются за чистые дороги в Подмосковье

28 января 2026, 09:21

Коммунальные службы Солнечногорска и Дубны очищают дороги от снега

оригинал Фото: Анастасия Игнатова

В Солнечногорске коммунальные службы ведут активную борьбу с заносами на муниципальных дорогах. Ночью, когда город погружается в сон, спецтехника выходит на улицы. В 01:00 четыре мощных машины выстроились в колонну, готовые к работе.