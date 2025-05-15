Более 500 человек посетили фестиваль городов Подмосковья в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Фестиваль городов «Моё Подмосковье, мой город родной» собрал в парке Павловского Посада более 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Творческие номера на фестивале представили участники проекта «Активное долголетие», а также команды комплексных центров социального обслуживания и реабилитации из девяти городов региона.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Проект «Активное долголетие» успешно развивается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он объединяет жителей старшего возраста, вдохновляя их на занятия спортом, творчеством и общественной деятельностью.
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«Представители «Активного долголетия» – пример для каждого из нас. Своей активностью и жизнелюбием они доказывают, что возраст – не преграда для насыщенной и интересной жизни. Сегодня Московская область – не просто регион вокруг столицы, а целый мир, где переплетаются история, культура, наука и природная красота. Сколько красок и тепла таят эти земли! Живите долго, ведите активный образ жизни, танцуйте, улыбайтесь и радуйтесь каждому дню», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Проект «Активное долголетие» успешно развивается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он объединяет жителей старшего возраста, вдохновляя их на занятия спортом, творчеством и общественной деятельностью.
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Лора Луганская