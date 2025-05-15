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Более 500 человек посетили фестиваль городов Подмосковья в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фестиваль городов «Моё Подмосковье, мой город родной» собрал в парке Павловского Посада более 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Творческие номера на фестивале представили участники проекта «Активное долголетие», а также команды комплексных центров социального обслуживания и реабилитации из девяти городов региона.
«Представители «Активного долголетия» – пример для каждого из нас. Своей активностью и жизнелюбием они доказывают, что возраст – не преграда для насыщенной и интересной жизни. Сегодня Московская область – не просто регион вокруг столицы, а целый мир, где переплетаются история, культура, наука и природная красота. Сколько красок и тепла таят эти земли! Живите долго, ведите активный образ жизни, танцуйте, улыбайтесь и радуйтесь каждому дню», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Проект «Активное долголетие» успешно развивается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он объединяет жителей старшего возраста, вдохновляя их на занятия спортом, творчеством и общественной деятельностью.

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В Подмосковье повысили пятилетнюю выживаемость онкопациентов до 61%
15 мая 2025, 20:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье удалось повысить до 61%. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он выступил на VI Конференции онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, открытие которой состоялась в Доме правительства Подмосковья.
«Конференция приурочена к 80-летию онкологической службы. За это время коллеги проделали колоссальную работу. В регионе удалось повысить пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологическим заболеванием до 61%. Выявляемость заболеваний на ранней стадии составляет 62%. Внедряются новые методики лечения, вводится в работу современное оборудование. На конференции врачи-онкологи региона готовы обменяться накопленным опытом с коллегами», – сказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Специалисты обсудят такие темы, как онкоскрининг, маршрутизация и лекарственное обеспечение онкологических пациентов, малоинвазивная хирургия при удалении новообразований, реабилитация после онкологического заболевания, паллиативная помощь и другие. Помимо этого, будет проводиться демонстрация операций в онлайн-формате.

VI конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии продлится два дня.

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Глава Раменского Малышев проверил состояние дворов в залинейной части города
15 мая 2025, 20:15

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провёл внеплановую инспекцию дворов вблизи платформы Фабричная в залинейной части города Раменское. Помимо этого, он осмотрел близлежащие дворовые территории, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
По итогам инспекции выявлены недочёты, требующие оперативного устранения.
«Малышев обратил внимание на проблемные участки, требующие дополнительного благоустройства и наведения порядка. Так, из двора дома №47 в посёлке Красный Октябрь необходимо вывезти порубочные остатки после проведения обрезки деревьев и кустарников. А между территорией рынка и домом №48 скопился мусор, который тоже требуется убрать», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава муниципалитета назвал в целом состояние территории удовлетворительным, но подчеркнул, что недочёты необходимо устранить в ближайшее время. Он поручил сделать это сотрудникам муниципального учреждения «Содержание и благоустройство».

Как отметили в администрации, объезды и проверки содержания территорий руководство округа проводит регулярно. Цель – выявлять проблемные участки и принимать оперативные меры для поддержания надлежащего уровня благоустройства.

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В Красногорском клубе «Мечта» представили программу фронтовых песен
15 мая 2025, 19:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске творческие коллективы клуба «Мечта» выступили с музыкальной программой «Фронтовые песни в народных голосах». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Концерт к 80-летию Великой Победы собрал в культурно-досуговом клубе зрителей, желающих почтить память героев и насладиться музыкой военных лет.
«На сцене выступили коллективы и сотрудники клуба – хор народной песни «Любушка», хор русской песни «Околица», театральная студия «Триумф», а также фольклорный ансамбль «Жива» из петрово-дальневского дома культуры «Луч». Артисты представили песни, которые вдохновляли солдат в годы войны», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Программа «Фронтовые песни в народных голосах» стала данью уважения героям, сражавшимся за свободу страны.

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#9 мая
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Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения
15 мая 2025, 19:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Более 130 юных инспекторов дорожного движения стали участниками окружных соревнований «Безопасное колесо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«На слёте-соревнованиях собрались команды из всех образовательных учреждений округа. Участники продемонстрировали знания и навыки в основных этапах – конкурсе по правилам дорожного движения, оказании первой медицинской помощи «Айболит», состязаниях по фигурному вождению велосипеда «Трасса» и «Велогородок», а также в дополнительных заданиях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Соревнованиям предшествовал инструктаж сотрудников Госавтоинспекции. Они также проверили у юных участников слёта наличие защитной экипировки. Автоинспекторы контролировали все этапы соревнований вместе с представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области».

Юные красногорцы поддержали социальный раунд «Безопасная мобильность» и сделали фото с его хештегом. После мероприятия участники соревнований получили световозвращающие аксессуары.

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Труженицу тыла Родригес-Фернандес из Красногорска поздравили с 95-летием
15 мая 2025, 18:08

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Жительница Красногорска, 95-летняя труженица тыла Майя Порфирьевна Родригес-Фернандес получила поздравления с юбилеем от властей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С поздравлением от главы округа Дмитрия Волкова к Майе Порфирьевне пришёл зампред местного Совета депутатов Богдан Андриянов.

«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием – 95-летним юбилеем. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего. При этом вы остались светлым человеком, который умеет радоваться жизни, вдохновляя своей стойкостью и жизнелюбием. Желаю, чтобы здоровье не подводило, оптимизм никогда не иссякал, и пусть каждый день приносит радость и положительные эмоции», – сказал Богдан Андриянов.
Майя Родригес-Фернандес работала учительницей. Много лет она провела вместе со своим мужем — знаменитым кораблестроителем Мануэлем Родригесом-Фернандесом — на Кубе, и там тоже продолжала преподавать.

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