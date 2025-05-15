В Павловском Посаде провели первенство по тяжёлой атлетике в честь Юбилея Победы

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Открытое первенство по тяжёлой атлетике среди девушек, юношей и атлетов старших возрастных групп состоялось во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, спортивное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники соревнований выполняли упражнения по поднятию штанги над головой. В каждом упражнении можно было сделать по три попытки, результат определялся по сумме двух лучших попыток», — говорится в сообщении.Первые места в своих возрастных и весовых категориях завоевали представители Павловского Посада Альберт Баранников, Герман Кондаков, Илья Саенко, Игорь Кузнецов, Никита Редин и Роман Цой. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Ломакин и Василий Постолатин.
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