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В Павловском Посаде провели первенство по тяжёлой атлетике в честь Юбилея Победы

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Открытое первенство по тяжёлой атлетике среди девушек, юношей и атлетов старших возрастных групп состоялось во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, спортивное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники соревнований выполняли упражнения по поднятию штанги над головой. В каждом упражнении можно было сделать по три попытки, результат определялся по сумме двух лучших попыток», — говорится в сообщении.
Первые места в своих возрастных и весовых категориях завоевали представители Павловского Посада Альберт Баранников, Герман Кондаков, Илья Саенко, Игорь Кузнецов, Никита Редин и Роман Цой. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Ломакин и Василий Постолатин.

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#победа
Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства
15 мая 2025, 12:36

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Итоги III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» подвели в России, Подмосковье удостоилось четырёх наград, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил специальную премию, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Андрей Воробьёв удостоен специальной премии «За вклад в цифровизацию городского хозяйства». Кроме того, подмосковный сервис «ВсеСети» был признан лучшим в стране в номинации «Коммунальная инфраструктура», сервис «Библиотеки Подмосковья» занял втрое место в номинации «Культурный город», муниципальный Центр управления округа Жуковский стал вторым в номинации «Чистый город», а областная автоматизированная система передачи показаний общедомовых счётчиков вошла в тройку лидеров в номинации «Энергичный город», — говорится в сообщении.
Кроме того, особую отметку заслужил портал «Стань мамой в Подмосковье», представляющий регион в номинации «Заботливый город».

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

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#подмосковье
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Семью Жариковых из Павловского Посада поздравил с 55-летием брака глава округа
15 мая 2025, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Виктор Анатольевич и Валентина Викторовна Жариковы из Павловского Посада отметили 55-летний юбилей семейной жизни, супругов поздравил с «изумрудной свадьбой» глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие Виктор Анатольевич и Валентина Викторовна! Ваша жизнь – настоящий пример любви, крепких семейных традиций и преданности друг другу. Пусть в вашем доме всегда царят счастье, тепло и взаимоуважение, а близкие радуют своими успехами!» — сказал Денис Семёнов.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Виктор Жариков родился в деревне Щекутово, его будущая супруга — деревни Быково. Молодые люди познакомились в 1965 году, а поженились в 1970. У пары есть сын Олег, две внучки, внук и правнук. А общий трудовой стаж супругов составляет 97 лет.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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В больницы Подмосковья по программе «Привели друга» трудоустроились 170 медиков
15 мая 2025, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже 170 медиков вышли на работу в больницы Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга», премия за привлечение врача, фельдшера или медсестры составляет до 128 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала 2025 года по программе «Приведи друга» на работу в подмосковные больницы устроились 170 медиков, из них 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.
Премия, положенная медику за привлечение в больницу нового сотрудника, выплачивается в два этапа: первая половина — при трудоустройстве, вторая — после того, как новичок отработал три месяца.

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В Электростали ищут подрядчика на ремонт тепловых сетей
15 мая 2025, 11:39

Фото: istockphoto.com/thexfilephoto

Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести на Спортивной улице в Электростали, подряд на проведение этих работ выставлен на открытые электронные торги, соответствующее сообщение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участки тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в дом №47Б по улице Спортивная в городе Электросталь. В рамках закупки должны быть обновлены сети диаметром от 100 мм до 250 мм в двухтрубном исполнении протяжённостью162 погонных метра и сети диаметром от 250 мм до 400 мм в двухтрубном исполнении протяжённостью 571,20 погонных метра», — говорится в сообщении.
Работы по капремонту теплосетей должны быть завершены в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 68 миллионов 387 тысяч 200 рублей, заявки принимаются до 20 мая.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
#электросталь
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В Подмосковье подали более 2 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидом
15 мая 2025, 11:16

Фото: istockphoto.com/koldo studio

Более 2 тысяч заявок на получение выплат по уходу за инвалидом подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Получить выплату может человек, ухаживающий за инвалидом первой или второй группы, признанным нуждающимся в соцобслуживании и проживающим в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выплаты могут быть назначены неработающим людям, студентам-заочникам, а также тем, кто работает удалённо или не более двух часов в день. Возраст получателя также ограничен: от 18 до 65 лет. Выплата назначается на шесть месяцев, затем нужно подать заявление на её продление.

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