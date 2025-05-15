Семью Жариковых из Павловского Посада поздравил с 55-летием брака глава округа

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Виктор Анатольевич и Валентина Викторовна Жариковы из Павловского Посада отметили 55-летний юбилей семейной жизни, супругов поздравил с «изумрудной свадьбой» глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие Виктор Анатольевич и Валентина Викторовна! Ваша жизнь – настоящий пример любви, крепких семейных традиций и преданности друг другу. Пусть в вашем доме всегда царят счастье, тепло и взаимоуважение, а близкие радуют своими успехами!» — сказал Денис Семёнов.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Виктор Жариков родился в деревне Щекутово, его будущая супруга — деревни Быково. Молодые люди познакомились в 1965 году, а поженились в 1970. У пары есть сын Олег, две внучки, внук и правнук. А общий трудовой стаж супругов составляет 97 лет.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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