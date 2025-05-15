Студенты Павловского Посада стали участниками миссии «Братья наши меньшие»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Студенты Павлово-Посадского техникума отправились с благотворительной миссией в приют для животных. Они посетили Дом дворняги «Веста», сообщили в пресс-службе городского округа.
«Ребята привезли корма и лакомства для собак. Выпускница техникума Ольга Петелина сейчас руководит приютом и волонтёрским объединением в Павловском Посаде. Ольга поделилась историями животных из приюта, рассказала о важности волонтёрства и о том, какой вклад может внести каждый в помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Студенты провели время в компании четвероногих друзей. Они выгуливали собак и участвовали в уборке вольеров.
Как отметили в администрации, эта миссия стала не только возможностью помочь бездомным животным, но и важным этапом в воспитании молодых людей. Она научили их заботится о тех, кто в этом нуждается.
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Лора Луганская