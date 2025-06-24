В Подмосковье продолжаются сезонные работы по уходу за газонами

24 июня 2025, 09:39

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С началом тёплого сезона в Подмосковье активизировались работы по уходу за зелёными зонами. С мая коммунальные службы произвели покос на 47 773 участках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В числе лидеров по количеству обработанных территорий — Коломенский городской округ (2 940 участков), Подольск (2 103) и Пушкинский округ (1 930).



Работы проводятся в соответствии с установленными стандартами: высота травы не должна превышать 20 см на открытых территориях и 50 см вдоль внутридворовых и внутриквартальных проездов. Также соблюдается норматив ширины покоса от твёрдого покрытия — 1,5 метра.





«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — отмечал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.





Покос проводится в утренние и вечерние часы с учётом требований закона о тишине. В регионе действует запрет на проведение шумных работ с 22:00–23:00 до 07:00–08:00, а также в выходные и праздничные дни.

