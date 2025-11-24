Синхронистки из Подмосковья завоевали шесть медалей на Кубке России
Две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию в Калининграде. Такой результат обеспечил Подмосковью второе место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Первую золотую медаль принесла Московской области Валерия Плеханова в дисциплине «соло — техническая программа».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась и подмосковная группа из 12 человек по итогам соревнований в дисциплине «команда». В группу вошли Дарья Кожевникова, Марина Белова, Софья Бабиченко, Яна Ковальчук, Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Александра Воронова, Валерия Плехановаи и Анна Супрунюк», — говорится в сообщении.Сребро завоевали Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова в дисциплине «дуэт —техническая программа», а также 12 синхронисток в дисциплинах «группа – техническая программа» и «группа – произвольная программа». А в дисциплине «акробатическая группа» представительницы Подмосковья выиграли бронзовую медаль.