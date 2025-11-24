Синхронистки из Подмосковья завоевали шесть медалей на Кубке России

24 ноября 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию в Калининграде. Такой результат обеспечил Подмосковью второе место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Первую золотую медаль принесла Московской области Валерия Плеханова в дисциплине «соло — техническая программа».





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась и подмосковная группа из 12 человек по итогам соревнований в дисциплине «команда». В группу вошли Дарья Кожевникова, Марина Белова, Софья Бабиченко, Яна Ковальчук, Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Александра Воронова, Валерия Плехановаи и Анна Супрунюк», — говорится в сообщении.