Более 500 млн рублей направили на развитие сёл Подмосковья

20 февраля 2026, 09:27

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье направили более 500 миллионов рублей на развитие сельских территорий. Средства выделили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которую регион реализует при поддержке Минсельхоза России. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.





Деньги пошли на модернизацию инженерной и социнфраструктуры, а еще — на улучшение жилищных условий жителей сёл.



«Реализация программы позволяет создавать комфортные условия для жизни, привлекать специалистов и закреплять кадры на сельских территориях», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

