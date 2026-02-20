Более 500 млн рублей направили на развитие сёл Подмосковья
В Подмосковье направили более 500 миллионов рублей на развитие сельских территорий. Средства выделили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которую регион реализует при поддержке Минсельхоза России. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.
Деньги пошли на модернизацию инженерной и социнфраструктуры, а еще — на улучшение жилищных условий жителей сёл.
«Реализация программы позволяет создавать комфортные условия для жизни, привлекать специалистов и закреплять кадры на сельских территориях», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Крупный проект реализовали в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура. Там реконструировали тепловые сети и три центральных тепловых пункта. На работы направили почти 300 миллионов рублей, из них более 120 миллионов выделил федеральный бюджет.
Отдельное внимание регион уделяет объектам культуры. В Рузе завершили капремонт Дома культуры — здание обновили и сделали из него современное общественное пространство для жителей. На это ушло 33 миллиона рублей, более 14 миллионов из них поступили из федерального бюджета.
В Шатуре также сейчас продолжают капитальный ремонт Дома культуры. Работы планируют завершить в этом году. Общий объём вложений превышает 358 миллионов рублей, из них 225 миллионов — федеральные средства.
Программа помогает и тем, кто строит или покупает жильё в сельской местности. В 2025 году семья из муниципального округа Шаховская построила дом площадью более 113 м². Ещё две семьи из городского округа Ступино получили субсидию на общую сумму 3,9 миллиона рублей — средства направили на завершение строительства и покупку жилья.
В Минсельхозе Московской области пояснили, что поддержку могут получить граждане России, которые живут в сельской местности или планируют туда переехать. Главное условие — человек должен нуждаться в улучшении жилищных условий и работать в агропромышленном комплексе, социальной сфере или ветеринарии. После получения выплаты необходимо продолжать работать в выбранной отрасли не менее пяти лет.
Субсидию можно направить на строительство дома или покупку жилья, в том числе по договору долевого участия.