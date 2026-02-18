С 1 марта племенных животных внесут в единый реестр

18 февраля 2026, 09:23

оригинал Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать новые требования к учёту племенного поголовья. В соответствии с постановлением правительства, все племенные животные и стада должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов — ФГИАС ПР, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.