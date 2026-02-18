С 1 марта племенных животных внесут в единый реестр
С 1 марта 2026 года в России начинают действовать новые требования к учёту племенного поголовья. В соответствии с постановлением правительства, все племенные животные и стада должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов — ФГИАС ПР, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Соответствующий порядок утверждён постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2025 года № 1742. Включению в федеральный реестр подлежат животные, прошедшие оценку племенной ценности. Без внесения сведений в систему реализация племенных особей будет запрещена.
Организацию процедуры обеспечивают региональные органы власти, курирующие сферу племенного животноводства. Представленные данные проходят проверку и сверяются с информацией, содержащейся в ветеринарной системе «Хорриот».
В рамках регистрации формируется расширенный массив сведений о каждом животном: данные о происхождении, динамике роста и развития, уровне продуктивности и подтверждённой племенной ценности. После подтверждения информации животному присваивается индивидуальный регистрационный номер, фиксирующий его статус.
Основная задача нововведения — формирование единой базы данных по всему племенному поголовью страны. По оценке профильных ведомств, это позволит усилить государственный контроль в отрасли, повысить качество селекционной работы и минимизировать риски ввоза племенной продукции ненадлежащего уровня.
Дополнительным эффектом станет упорядочивание учёта и упрощение механизмов предоставления государственной поддержки фермерам и владельцам племенных хозяйств. В ведомстве рекомендуют собственникам племенных животных соблюдать установленные сроки и своевременно внести сведения в государственный реестр.
Читайте также: