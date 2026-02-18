Подмосковье стало лидером по выпуску мясных консервов
Жители все чаще добавляют мясные консервы в повседневный рацион. Стереотип о продукте «на крайний случай» постепенно уходит. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что современные технологии позволяют выпускать качественные консервы с минимальным вмешательством в состав.
Специалисты объяснили, почему консервные банки с говядиной, курицей или индейкой снова набирают популярность:
- Во-первых, мясные консервы дают организму полноценный белок. Он поддерживает мышцы, иммунитет и помогает дольше сохранять чувство сытости;
- Во-вторых, производители применяют щадящие технологии обработки. Благодаря этому в продукте сохраняются железо, цинк, фосфор и витамины группы B;
- В-третьих, герметичная упаковка защищает продукт и позволяет хранить его долго без потери качества. Банку можно открыть и сразу использовать для приготовления блюда;
- В-четвертых, качественные консервы часто содержат только мясо, соль и специи. Покупатель легко выбирает натуральный продукт без лишних добавок.
В ведомстве подчеркивают, что современные консервы — это не просто запасной вариант, а полноценный продукт для тех, кто ценит время, пользу и натуральность.
По итогам 2025 года Подмосковье подтвердило статус одного из ведущих производителей мясных консервов в стране. Предприятия региона выпустили более 93 200 условных банок. Это 14,8% от общероссийского объема и 46,6% производства в Центральном федеральном округе.
Весомый вклад внесли ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК «Селятино» и ООО «ПК Мамир». Компании внедряют современные технологии и поддерживают высокие стандарты качества.
Рост производства усиливает продовольственную безопасность и показывает, что покупатели доверяют продукции подмосковных предприятий.