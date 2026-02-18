Подмосковье стало лидером по выпуску мясных консервов

18 февраля 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители все чаще добавляют мясные консервы в повседневный рацион. Стереотип о продукте «на крайний случай» постепенно уходит. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что современные технологии позволяют выпускать качественные консервы с минимальным вмешательством в состав.





Специалисты объяснили, почему консервные банки с говядиной, курицей или индейкой снова набирают популярность:

Во-первых, мясные консервы дают организму полноценный белок. Он поддерживает мышцы, иммунитет и помогает дольше сохранять чувство сытости;

Во-вторых, производители применяют щадящие технологии обработки. Благодаря этому в продукте сохраняются железо, цинк, фосфор и витамины группы B;

В-третьих, герметичная упаковка защищает продукт и позволяет хранить его долго без потери качества. Банку можно открыть и сразу использовать для приготовления блюда;

В-четвертых, качественные консервы часто содержат только мясо, соль и специи. Покупатель легко выбирает натуральный продукт без лишних добавок.