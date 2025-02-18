Более 90 подмосковных парков приглашают отметить День защитника Отечества

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Свыше 90 парков Московской области 23 февраля проведут общеобластное мероприятие ко Дню защитника Отечества «Разрешите поздравить!». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.