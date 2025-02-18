Более 90 подмосковных парков приглашают отметить День защитника Отечества

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 90 парков Московской области 23 февраля проведут общеобластное мероприятие ко Дню защитника Отечества «Разрешите поздравить!». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в парке «Победа» Талдомского городского округа пройдут военно-патриотическая игра «Зарница», мастер-класс по сборке и разборке автомата, а также интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». Детей пригласят на аттракцион «Юный парашютист». Состоится акция по сбору гуманитарной помощи, будет подготовлена информационная экспозиция «Корсаковы – жизнь во благо Отечества».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа организуют мастер-класс по мечевому бою, выставку современного вооружения, экскурсию по Аллее Славы. Посетителей ожидают концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке.
Городской парк Чехова приглашает на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования «Путь воина», концертную программу с участием духового оркестра «Серебряные трубы». Юных гостей ждет анимационная программа «Школа богатырей».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Городском парке Каширы все желающие смогут участвовать в военно-спортивной игре «Каширский рубеж», создать на мастер-классе поздравительную открытку. После концертной программы подведут итоги игры и наградят участников.
Парк Мира в Мытищах подготовил выставку военной техники и занятия по плетению маскировочных сетей. Желающие смогут принять участие в военно-патриотической игре «Зарница», угоститься гречневой кашей с тушёнкой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
В Раменском округе проведут концерты и открытый экзамен актёрского мастерства
Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов
Выставку Дудина «Классик иллюстрации» открыли в усадьбе Знаменское-Губайлово
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа организуют мастер-класс по мечевому бою, выставку современного вооружения, экскурсию по Аллее Славы. Посетителей ожидают концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке.
Городской парк Чехова приглашает на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования «Путь воина», концертную программу с участием духового оркестра «Серебряные трубы». Юных гостей ждет анимационная программа «Школа богатырей».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Городском парке Каширы все желающие смогут участвовать в военно-спортивной игре «Каширский рубеж», создать на мастер-классе поздравительную открытку. После концертной программы подведут итоги игры и наградят участников.
Парк Мира в Мытищах подготовил выставку военной техники и занятия по плетению маскировочных сетей. Желающие смогут принять участие в военно-патриотической игре «Зарница», угоститься гречневой кашей с тушёнкой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
В Раменском округе проведут концерты и открытый экзамен актёрского мастерства
Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов
Выставку Дудина «Классик иллюстрации» открыли в усадьбе Знаменское-Губайлово
Лора Луганская