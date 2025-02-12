«Русский балет» отправляется на гастроли в города Урала и Сибири

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева 20-24 февраля выступят на Урале и в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гастроли пройдут в Тюмени, Кургане, Магнитогорске и Челябинске. В первых трёх городах будет представлен спектакль «Дон Кихот» Минкуса. В Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки артисты станцуют балет Караева «Семь красавиц».
С 6 по 10 марта «Русский балет» поздравит с наступлением весны жителей Крыма балетом Чайковского «Лебединое озеро».
Расписание выступлений театра в городах Урала и Сибири можно найти на сайте Министерства культуры и туризма Подмосковья.
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«Русский балет» – один из самых гастролирующих театров балета в стране. Артисты часто выступают в городах России и за рубежом, спектакли пользуются неизменным успехом у публики. Театр не раз гастролировал во многих городах Сибири и Урала, однако в Магнитогорске и Челябинске гастроли «Русского балета» пройдут впервые», – говорится в сообщении.
С 6 по 10 марта «Русский балет» поздравит с наступлением весны жителей Крыма балетом Чайковского «Лебединое озеро».
Расписание выступлений театра в городах Урала и Сибири можно найти на сайте Министерства культуры и туризма Подмосковья.
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Лора Луганская