Более 80 картин представят на масштабной выставке Доржиева в «Новом Иерусалиме»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее «Новый Иерусалим» 21 февраля открывается выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева (ZORIKTO). Она станет самой масштабной в его творческой биографии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят более 80 произведений – живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия. В Подмосковье выставка работ Доржиева проходит впервые.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На выставке будет представлено три раздела – от первой знаковой серии и произведений Зорикто, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.
Первый раздел «Детские игры – дело серьёзное» посвящен размышлениям о жизни ребёнка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы. Художник признаётся, что до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений. А когда у Зорикто подросли собственные дети, он стал смотреть на мир через призму их взгляда.
Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса.
Женским образам посвящён третий раздел выставки. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой ипостаси – мать, госпожа, возлюбленная, муза.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На выставке можно будет увидеть и работы проекта «Новая степь», который художник представил на 58-й Венецианской биеннале. Он посвящён размышлению о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрёстке множества культур.
Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. В рамках выставки пройдёт насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.
Работа выставки продлится до 18 мая 2025 года. Подробности – на сайте музея «Новый Иерусалим».
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«Это продолжение знакомства посетителей музея с творчеством современных художников. Примечательно, что мы первыми в Подмосковье представляем персональную экспозицию Зорикто. Думаю, что экспозиция будет интересна и тем, кто хорошо знает работы мастера, и особенно тем, для кто впервые познакомится с его удивительными мирами и персонажами», – отметила директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На выставке будет представлено три раздела – от первой знаковой серии и произведений Зорикто, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.
Первый раздел «Детские игры – дело серьёзное» посвящен размышлениям о жизни ребёнка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы. Художник признаётся, что до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений. А когда у Зорикто подросли собственные дети, он стал смотреть на мир через призму их взгляда.
Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса.
Женским образам посвящён третий раздел выставки. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой ипостаси – мать, госпожа, возлюбленная, муза.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На выставке можно будет увидеть и работы проекта «Новая степь», который художник представил на 58-й Венецианской биеннале. Он посвящён размышлению о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрёстке множества культур.
«Выставка-ретроспектива охватит разные периоды моей жизни и объединит работы от самых ранних до написанных недавно. Я постарался как можно шире обозначить свои увлечения, стили и направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», – рассказал Доржиев.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. В рамках выставки пройдёт насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.
Работа выставки продлится до 18 мая 2025 года. Подробности – на сайте музея «Новый Иерусалим».
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Лора Луганская