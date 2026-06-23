Более 500 спортсменов соберёт первенство России по практической стрельбе в Люберцах

23 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах 23 июня стартует первенство России по практической стрельбе в дисциплинах «Карабин пневматический» и «Пистолет пневматический». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





За медали поборются более 500 спортсменов, представляющих свыше 30 регионов России. В соревнованиях будут участвовать юноши и девушки в возрасте от 11 до 20 лет.

«Первенство станет одним из крупнейших стартов сезона по практической стрельбе. Оно соберёт лучших молодых спортсменов страны. Финальные соревнования состоятся в воскресенье, 28 июня», – рассказал руководитель Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.