На полумарафоне «Большая Волга» в Дубне стартовали более 1200 участников
В Дубне состоялся второй старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» – полумарафон «Большая Волга». Мероприятие объединило 1264 любителя бега из 30 регионов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Старшим участником стал 79-летний Владимир Сычёв. Спортсмены преодолели дистанции три, пять, 10 и 21,1 километра. Детям предложили забеги на 300 и 600 метров. Для гостей праздника организовали весёлые разминки.
Абсолютным победителем на дистанции 10 километров стал Вадим Киреев. Он показал время 31:57.
«Планы на старт были не очень серьёзные – добежать с результатом, близким к личному рекорду 31:50. Но довольно резко вышло солнце, и я скорректировал ожидания. Хотелось попасть в призы в любом случае. Увидел знакомых, договорились бежать вместе. Спутали планы другие соперники, которые решили выйти вперёд. На каждом кругу прибавлял и в итоге выиграл забег», – поделился Киреев.
Свой день рождения решил провести на Дубненском полумарафоне Егор Соловьёв. Он стал победителем на дистанции 21,1 километра с результатом 01:13:19.
«Организация классная! Первый раз присутствую на таких стартах. По сравнению с нашей с Тверью – земля и небо. Стартовый городок, всё близко, палатки, раздевалки, сопровождение на дистанции. Был большой перерыв между стартами, но хотелось поддерживать форму. Увидел, что в Дубне проводится полумарафон, решил съездить, заодно погулять», – рассказал Соловьёв.Сезон «Суперлиги Подмосковья» в этом году стартовал с кросс-полумарафона «Одинцово-2026» в апреле. Дубненский полумарафон «Большая Волга» стал вторым стартом. 5 июля участники серии выйдут на дистанции Коломенского полумарафона «Летопись победы». А итог бегового сезона подведёт Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», который состоится 25 июля.
Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы участникам доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачёт преодолённых километров.