На полумарафоне «Большая Волга» в Дубне стартовали более 1200 участников

22 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Дубне состоялся второй старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» – полумарафон «Большая Волга». Мероприятие объединило 1264 любителя бега из 30 регионов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Старшим участником стал 79-летний Владимир Сычёв. Спортсмены преодолели дистанции три, пять, 10 и 21,1 километра. Детям предложили забеги на 300 и 600 метров. Для гостей праздника организовали весёлые разминки.



Абсолютным победителем на дистанции 10 километров стал Вадим Киреев. Он показал время 31:57.

«Планы на старт были не очень серьёзные – добежать с результатом, близким к личному рекорду 31:50. Но довольно резко вышло солнце, и я скорректировал ожидания. Хотелось попасть в призы в любом случае. Увидел знакомых, договорились бежать вместе. Спутали планы другие соперники, которые решили выйти вперёд. На каждом кругу прибавлял и в итоге выиграл забег», – поделился Киреев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Организация классная! Первый раз присутствую на таких стартах. По сравнению с нашей с Тверью – земля и небо. Стартовый городок, всё близко, палатки, раздевалки, сопровождение на дистанции. Был большой перерыв между стартами, но хотелось поддерживать форму. Увидел, что в Дубне проводится полумарафон, решил съездить, заодно погулять», – рассказал Соловьёв.